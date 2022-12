Benedetto XVI: mons. Ciollaro (Cerignola), “magistero profondo e sicuro, esempio di mitezza e umiltà”. Un’intenzione di preghiera per le messe di stasera e domani

“Siamo tutti colpiti dalla morte del nostro amato e venerato Papa emerito Benedetto. La storia, quietate le animosità, riconoscerà la sua grandezza. Noi gli saremo per sempre grati per il suo magistero profondo e sicuro, e per il suo esempio di mitezza e di umiltà”. Lo scrive mons. Fabio Ciollaro, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, per la scomparsa di Papa Benedetto XVI. “In questo momento – si legge ancora nel testo – è consolante ricordare ciò che un giorno egli ha detto: ‘Chi crede non è mai solo – non lo è nella vita e neanche nella morte’. Siamo certi che abbia potuto sperimentarlo con dolcezza anche nei suoi ultimi istanti”.

La diocesi informa che, oltre che alle 12, anche stasera alle 18 tutte le chiese suoneranno per un minuto con i rintocchi per i defunti e che nelle messe di questa sera e di domani verrà inserita questa intenzione nella Preghiera dei fedeli: “Per il nostro defunto papa emerito Benedetto: perché la sua anima gioisca per sempre nella visione beata di Dio e tutta la Chiesa custodisca con gratitudine i suoi insegnamenti, preghiamo”.