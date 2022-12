Benedetto XVI: vescovi del Belgio, “commossi” per la sua morte. “Rendiamo grazie a Dio per il suo amore per la Chiesa”

Anche i vescovi del Belgio sono “commossi” per la notizia della morte del Papa emerito Benedetto XVI. “Rendiamo grazie al Signore – scrivono in una nota – per il suo amore per la Chiesa e per la sua missione compiuta dal 2005 al 2013 come vescovo di Roma, in un mondo e una Chiesa in pieno cambiamento. Da qualche giorno sapevamo che la sua salute era peggiorata e avevamo invitato a pregare per lui. Ripetiamo a Papa Francesco la nostra comunione nella preghiera per il riposo del Papa emerito Benedetto XVI”.