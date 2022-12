Capodanno: Casale Monferrato, domani pomeriggio in cattedrale concerto “nel segno della pace”

“Concerto di Capodanno nel segno della pace”. Questo il titolo del tradizionale appuntamento musicale offerto dalla diocesi di Casale Monferrato per l’inizio del nuovo anno. Domani, domenica 1° gennaio, la cattedrale di Sant’Evasio ospiterà dalle 16.30 il concerto che vedrà protagonisti l’Ensemble femminile Le Muse, diretta dal maestro Andrea Albertini, e il coro degli Istituti civici Brera di Novara, diretto dal maestro Francesco Iorio. Solisti: Ilaria Zuccaro, Amanda Malandra (soprani), Federica Leombruni (contralto), Filippo Pina Castiglioni (tenore), Oliviero Pari (basso).

“Il testo prescelto – spiega il maestro Albertini – è davvero di buon auspicio per un anno lontano dai trascorsi problemi: si eseguirà il celebre ‘Te Deum’ di Marc Antoine Charpentier, che tutti conoscono per il tema iniziale della tromba utilizzato come sigla per le trasmissioni in Eurovisione”. In programma anche l’esecuzione di brani mariani, poiché il 1° gennaio è il giorno in cui si celebra la festa di Maria Santissima Madre di Dio: “Rosa Mundi” e una fantasia di temi popolari elaborata dallo stesso Andrea Albertini e dedicata ai grandi santuari mariani. Concluderà il concerto un brano di Lorenzo Perosi, noto compositore di musica sacra di origine tortonese.

L’appuntamento musicale sarà seguito, alle 18, dalla celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi.