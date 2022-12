“La mia vicinanza alla comunità cattolica globale in tutto il mondo e alla Santa Sede”, ha scritto l’alto rappresentate Ue per la politica estera Josep Borrel in un tweet per la morte di Papa Benedetto XVI. “Sarà ricordato come leader teologico che si è impegnato per una sintesi tra fede e ragione”, aggiunge il diplomatico europeo, “e per i suoi sforzi per la pace globale e la giustizia”.