Benedetto XVI: Da Ros (San Vincenzo De Paoli), “insigne teologo, con i suoi modi gentili dedicò l’intera sua vita al Vangelo”

“La Federazione nazionale italiana Società di San Vincenzo de Paoli Odv ricorda nella preghiera il Papa emerito Benedetto XVI”. Lo scrive la sua presidente, Paola Da Ros. “Insigne teologo, con i suoi modi gentili dedicò l’intera sua vita al Vangelo, da ‘semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore’, come egli stesso si definì all’atto della sua elezione – ricorda la presidente della San Vincenzo De Paoli –. Autore delle encicliche ‘Deus Caritas Est’ sull’amore cristiano e ‘Spe Salvi’ sulla speranza cristiana, con i suoi scritti ha alimentato la determinazione di tanti volontari ‘che contribuiscono, con regolarità e generosità, alla missione caritativa della Chiesa nel mondo’. ‘L’impegno di tanti volontari – scrisse Benedetto XVI – è motivo di fiducia perché mostra che la bontà esiste e che sta crescendo in mezzo a noi. La fede di tutti i cattolici viene di certo rafforzata dal vedere il bene che viene fatto in nome di Cristo’. Perché ‘vivere l’amore in questo modo è far entrare la luce di Dio nel mondo’”.

Da Ros conclude il suo ricordo del Papa emerito “affidando a consorelle, confratelli, volontarie e volontari della Società di San Vincenzo De Paoli queste parole di Benedetto XVI sulla speranza: ‘Da cristiani non dovremmo mai domandarci solamente: come posso salvare me stesso? Dovremmo domandarci anche: che cosa posso fare perché altri vengano salvati e sorga anche per altri la stella della speranza? Allora avrò fatto il massimo anche per la mia salvezza personale’”.