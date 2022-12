Giornata della pace: Torino, stasera messa in cattedrale presieduta dall’arcivescovo Repole in solidarietà con le popolazioni colpite da conflitti

In occasione della 56ª Giornata mondiale della pace, nella serata di oggi, sabato 31 dicembre, mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, presiederà una celebrazione eucaristica nella cattedrale di San Giovanni Battista. La messa – “a sostegno della pace, in solidarietà con le popolazioni martoriate dalle molte guerre in corso”, informa l’arcidiocesi di Torino – è organizzata in collaborazione con diverse associazioni e realtà giovanili, che offriranno il loro supporto per l’animazione.