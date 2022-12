Benedetto XVI: diocesi di Pompei, “dolore per la sua morte, preghiere di suffragio e di ringraziamento per la sua vita e le sue opere”

(Foto: diocesi di Pompei)

La comunità ecclesiale di Pompei “si unisce al dolore della Chiesa tutta per la morte del Papa emerito Benedetto XVI”, ricordando la sua visita pastorale al santuario della Madonna del Rosario il 19 ottobre 2008. In quella occasione Papa Ratzinger donò alla Madonna di Pompei una rosa d’oro.

L’arcivescovo, mons. Tommaso Caputo, consacrato vescovo da Papa Benedetto XVI il 29 settembre 2007, e i fedeli tutti “lo affidano alla Vergine Maria ed elevano al Signore preghiere di suffragio e di ringraziamento per la sua vita e le sue opere”.