Benedetto XVI: card. Nichols (vescovi inglesi), “sarà ricordato come uno dei grandi teologi del XX secolo. Era un gentiluomo, un uomo di Dio”

“Sono profondamente addolorato nell’apprendere della morte di Papa Benedetto. Sarà ricordato come uno dei grandi teologi del XX secolo”. Con queste parole, subito dopo l’annuncio del direttore della sala stampa vaticana, il card. Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster e presidente della Conferenza episcolale di Inghilterra e Galles, comunica la notizia ai fedeli cattolici del Paese. “Ricordo con particolare affetto la straordinaria visita del Papa in queste terre nel 2010”, scrive Nichols. “Abbiamo visto la sua cortesia, la sua dolcezza, la perspicacia della sua mente e l’apertura della sua accoglienza a tutti quelli che incontrava”. “Era in tutto e per tutto un gentiluomo, in tutto e per tutto uno studioso, in tutto e per tutto un pastore, in tutto e per tutto un uomo di Dio – vicino al Signore e sempre suo umile servitore”. “Papa Benedetto è nel mio cuore e nelle mie preghiere. Rendo grazie a Dio per il suo ministero e la sua leadership”. I vescovi cattolici di Inghilterra e Galles celebreranno nelle loro cattedrali messe da requiem in suffragio del Papa emerito.