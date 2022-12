Benedetto XVI: Bova (Forum sociosanitario), “assicuriamo la preghiera di tutta la rete associativa. Gli anni del suo pontificato sono stati preziosi”

“Il Forum delle associazioni sociosanitarie unisce la sua voce alle tante che si levano per esprimere amore e gratitudine nei confronti di Papa Benedetto XVI, assicurando per lui la preghiera di tutta la rete associativa che fa capo al Forum”. Lo dichiara il presidente del Forum, Aldo Bova. “Gli anni del suo pontificato sono stati preziosi, intensi, nutriti di autentica passione per l’uomo e l’umanità. Il suo sguardo amorevole si è posato su tutti, senza eccezioni: dal concepimento alla morte – osserva Bova –. La sua parola raccolta nelle encicliche, nelle udienze, nei messaggi e il suo pensiero sempre lucido e vibrante, frutto di studio costante, non devono cadere nell’oblio ma dovranno essere letti e meditati perché sempre attuali, come sempre attuale è la Verità. Vogliamo imparare da lui l’umiltà, la delicatezza, la forza nel promuovere la vita e la salute dell’uomo, sempre e comunque”. Il presidente del Forum sociosanitario conclude: “Ci uniamo in preghiera, affinché il Padre con la sua materna Misericordia, lo assista e lo accompagni in questo momento di grave sofferenza a proseguire nella sequela di Colui che è Via, Verità e Vita”.