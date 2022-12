Giornata della pace: Ascoli Piceno, domani messa in cattedrale celebrata dal vescovo Palmieri e consegna del Messaggio del Papa alle autorità

La Giornata mondiale della pace verrà celebrata ad Ascoli Piceno con una santa messa, presieduta dal vescovo Gianpiero Palmieri, domenica 1° gennaio alle 18, in cattedrale. In una nota, la diocesi informa che, in occasione della solenne celebrazione eucaristica nella solennità di Maria Madre di Dio, verrà consegnato alle autorità civili e militari, ai rappresentanti delle associazioni di volontariato e del mondo del lavoro, alle famiglie e ai giovani il Messaggio del Santo Padre “Nessuno si salva da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace” e, da parte degli Scout, la Luce della pace di Betlemme. La messa sarà animata dal Coro. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube RadioAscoliTv, sulla pagina Facebook della diocesi e di Radio Ascoli e sul digitale terrestre, canale 11 di VeraTv.