Funerali Benedetto XVI: salma esposta il 2 gennaio in Basilica dalle 9. Sepoltura nelle Grotte vaticane

“Le spoglie del Papa Emerito Benedetto XVI riposeranno presso il Monastero Mater Ecclesiae fino alla prima mattina di lunedì 2 gennaio; non sono previste visite ufficiali o preghiere pubbliche”. Lo comunica la Sala Stampa della Santa Sede, che conferma come nello stesso giorno, partire dalle ore 9, la salma verrà esposta per la visita dei fedeli nella basilica di San Pietro, che lunedì resterà aperta dalle 9 alle 19, martedì e mercoledì dalle 7 alle 19. I funerali presieduti dal Santo Padre verranno celebrati in Piazza San Pietro giovedì 5 gennaio alle ore 9.30. Per la partecipazione non sono previsti biglietti. Le Delegazioni ufficiali presenti saranno quelle della Germania e dell’Italia. Il 5 gennaio, al termine della Messa presieduta da Papa Francesco – rende noto inoltre la sala stampa vaticana – avranno luogo l’Ultima Commendatio e la Valedictio. Il feretro di Benedetto XVI sarà portato nella basilica di San Pietro e quindi nelle Grotte Vaticane per la tumulazione.