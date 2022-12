Benedetto XVI: Scienza & Vita, “nessuno come lui ci ha insegnato che ragione e fede stanno insieme”

“Nell’ultimo giorno dell’anno solare e dell’ottava del Santo Natale, il Papa emerito Benedetto ha concluso il suo viaggio terreno ed è ritornato al Padre”. Scienza & Vita, “nel suffragio della preghiera e nella memoria affettuosa”, “lo saluta con commozione e gratitudine, perché nessuno come lui ci ha insegnato che ragione e fede stanno insieme, proprio come scienza e vita. Questo nesso è il grande tesoro indispensabile per il vero progresso dell’umanità, nella costruzione di una società a misura di uomo e secondo il piano di Dio. Ciò che di bello, di buono e di grande l’uomo fa sulla terra si realizza in pienezza solo rispettando questo rapporto vivificante”.

“Grazie, Papa Benedetto: ti sia concesso di continuare ad aiutarci a comprendere il mistero dell’amore di Dio per ogni sua creatura!”, conclude Scienza & Vita.