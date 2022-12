Benedetto XVI: la voce dei missionari. Fra Marangi (Kenya), “aveva intuito che la sfida più importante della evangelizzazione si gioca in Europa”

Da Nairobi, in Kenya, un altro missionario italiano, fra Ettore Marangi, afferma ricordando Papa Ratzinger: “Io ritengo che Benedetto XVI abbia avuto una grande intuizione dal punto di vista missionario: per Ratzinger la sfida più importante di evangelizzazione si giocava in Europa e per questo poteva essere sospettato di ‘etnocentrismo’. Eppure sono certo che non fosse così: in realtà lui aveva capito molto bene quale è il rischio della cultura occidentale: se da un lato libera l’umanità dal fondamentalismo, dall’altro la espone al rischio del relativismo”. Secondo fra Ettore, Benedetto XVI aveva anticipato ciò che sarebbe accaduto anche in Africa: “Quella sfida si sarebbe presto dovuta affrontare nel resto del mondo e il cardinale teologo lo sapeva – dice –. La secolarizzazione in effetti comincia ad essere una realtà presente anche nei grossi centri urbani africani”.