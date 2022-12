Benedetto XVI: Ofs e Gifra, “servo buono che ha dato un’impronta determinante nel cammino unitario dei laici francescani nel mondo”

L’Ordine francescano secolare e la Gioventù francescana d’Italia, avendo appreso la notizia della salita al Cielo di Benedetto XVI, esprimono “sentimenti di commozione e gratitudine verso il Papa emerito”. Lo riferiscono in una nota diffusa oggi.

La Famiglia francescana vive questo momento in un profondo atteggiamento di preghiera, ringraziando Dio per il “dono di questo servo buono che ha dato un’impronta determinante nel cammino unitario dei laici francescani nel mondo, perché potessero essere testimonianza vera del messaggio del Poverello”. Ofs e Gifra d’Italia si impegnano a proseguire il mandato che Benedetto aveva affidato alla Famiglia francescana nel messaggio per il Capitolo delle Stuoie del 18 aprile 2009. “Il Signore accolga nella Sua pace questo Pastore fedele che si è speso per il suo gregge e che tanto ha dato alla Chiesa e al mondo intero”.