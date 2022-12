Benedetto XVI: card. Petrocchi (L’Aquila), “vicino alla popolazione colpita dal sisma del 2009”

(Foto AFP/SIR)

Il cardinale arcivescovo de L’Aquila, Giuseppe Petrocchi, con il vescovo ausiliare, il clero, i religiosi e le religiose, “si unisce al dolore e alla preghiera del Sommo Pontefice Francesco come della Chiesa tutta per la morte del Papa emerito Benedetto XVI”. Così in una nota l’arcidiocesi abruzzese che ricorda quando, nella sua Visita a L’Aquila il 28 aprile del 2009, Papa Benedetto XVI, “volle farsi vicino, con animo paterno, alla popolazione colpita dal devastante sisma. Nella tendopoli di Onna disse: ‘Il Papa è qui, oggi, tra di voi per dirvi anche una parola di conforto circa i vostri morti: essi sono vivi in Dio e attendono da voi una testimonianza di coraggio e di speranza’. Con animo grato per il Suo sapiente e generoso ministero petrino, affidiamo il Papa emerito al Signore dell’Eternità, certi che anch’Egli ora vive in Dio”.