Benedetto XVI: Bonini (Lumsa), “mitezza e testimonianza intellettuale, spirituale e pastorale sono preziosa eredità per la Chiesa”

“Il suo magistero rappresenta un prezioso deposito nel cammino della Chiesa a partire dal Concilio Vaticano II, di cui ha fornito una memorabile esegesi. Figura significativa in questo avvio di terzo millennio, ha istituito un dialogo tra le culture e le fedi, patrimonio sicuro a disposizione di tutti: una voce gentile ma ferma, un avvocato di ciò che è autenticamente umano, un uomo di pace”. Così il rettore dell’Università Lumsa, Francesco Bonini, in una nota. L’Ateneo, per voce del rettore, “si associa al cordoglio della Chiesa universale e di quanti hanno apprezzato le doti umane e pastorali di Benedetto XVI, vero uomo del dialogo”. “Laureato honoris causa in Giurisprudenza alla Lumsa il 10 novembre 1999, Joseph Ratzinger – sottolinea Bonini – è ricordato per la sua mitezza e la sua testimonianza intellettuale, spirituale e pastorale, che rimarranno una preziosa eredità per la Chiesa e tutti gli uomini di buona volontà”. “Esemplare è stato anche il supporto, da Papa emerito, al Pontificato di Francesco, intorno al quale ci stringiamo nel ricordo e nel suffragio”, prosegue Bonini, per il quale “l’Università Lumsa perde un grande amico. A Dio, Joseph, Papa Benedetto XVI”.