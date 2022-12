Benedetto XVI: la Baviera è in lutto. In serata cerimonia a Marktl am Inn, paese natale

La Baviera è in lutto per la morte di Benedetto XVI, perché lì era nato, nel paesino di Marktl am Inn, Joseph Ratzinger, il terzo di tre figli dei coniugi Maria Rieger e Joseph Ratzinger, cuoca la mamma e poliziotto il papà. “C’è tristezza” nel piccolo paese: “Marktl piange la perdita del suo concittadino”, ha affermato l’ex sindaco Hubert Gschwendtner. Nella chiesa del paese e anche nella casa natale sono stati messi a disposizione i cosiddetti “libri per le condoglianze”, dove le persone possono scrivere un ricordo, un messaggio, una preghiera. “Vogliamo dare alle persone la possibilità di accomiatarsi degnamente” da Papa Ratzinger, ha detto l’attuale sindaco Benedikt Dittmann. Anche nella non lontana Traunstein si commemora il defunto Papa emerito: lì il giovane don Joseph celebrò la sua prima messa nella chiesa parrocchiale di S. Osvaldo. Una cerimonia commemorativa si terrà alle 19. E lutto è anche ad Altötting, dove si trova il santuario mariano che Joseph Ratzinger amava frequentare: le campane hanno suonata per 30 minuti alle 13 e così “è stata data la triste notizia a residenti e turisti”. Su un lato del santuario è stata messa una fascia a lutto, e lì le persone possono accendere candele. “La città non dimenticherà mai il suo legame con noi”, ha dichiarato il sindaco di Altötting Stephan Antwerpen. “Siamo in lutto per la perdita del nostro Papa bavarese. La morte di Benedetto XVI mi tocca profondamente, come tocca molte persone in Baviera e in tutto il mondo”, ha dichiarato il presidente del Consiglio dei ministri del Land bavarese, Markus Söder. “Con lui, la società perde un convincente rappresentante della Chiesa cattolica e uno dei teologi più influenti del XX secolo”. “Molti in patria lo ricorderanno con gratitudine non solo come Papa Benedetto XVI, ma anche come umile pastore”, ha detto ancora Söder che ha ricordato “numerosi e commoventi incontri con Benedetto XVI”, che ha “ha sempre portato la sua patria nel cuore”. Tutti gli edifici statali della Baviera saranno vestiti a lutto oggi e nel giorno dei funerali. Anche le bandiere sull’edificio del Bundestag a Berlino sono a mezz’asta in segno di rispetto per Papa Benedetto XVI.