Benedetto XVI: la “vicinanza e preghiera” dei musulmani (Coreis). “Sua levatura teologica ha dato l’occasione per un dibattito intellettuale tra cristiani e mondo islamico”

I musulmani della Coreis (Comunità religiosa islamica) italiana esprimono “la loro vicinanza e preghiera a tutti i fratelli e sorelle della Chiesa Cattolica per la scomparsa del Papa Emerito Benedetto XVI”. “Ricordiamo – scrive in una nota Abu Bakr Moretta, presidente della Coreis – la sua levatura teologica che negli anni del suo pontificato ha dato l’occasione per un dibattitto intellettuale tra cristiani e mondo islamico”. “Pur nella sua complessità – prosegue Moretta –, il confronto teologico aveva trovato un’ulteriore occasione nel 2009 con la pubblicazione dell’enciclica Caritas in Veritate”. “Ricordiamo inoltre la preghiera di Benedetto XVI nella Moschea Blu di Istanbul nel 2006, la visita alla famiglia reale di Giordania ad Amman durante il suo viaggio in Terra Santa nel 2009 e, nel dialogo con la comunità ebraica, la visita nel 2010 nella sinagoga di Roma, incontro a cui aveva partecipato anche il fondatore della Coreis Shaykh Abd al-Wahid Pallavicini. Preghiamo che il suo anelito di Verità possa finalmente incontrare il suo Signore nella grande Pace”.