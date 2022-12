Benedetto XVI: Steinmeier (presidente federale tedesco), “aveva fatto del dialogo tra fede e ragione l’opera della sua vita”

Il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier ha reso omaggio al defunto Papa emerito: “La sua fede, il suo intelletto, la sua saggezza e la sua modestia umana mi hanno sempre colpito profondamente”. Steinmeier ha evidenziato come già nella sua attività di docente universitario a Ratisbona si vedeva, in Joseph Ratzinger, un alto livello di formazione teologica e filosofica, unito a un linguaggio comprensibile: “ecco perché molte persone, non solo cattoliche, hanno trovato un chiaro orientamento nei suoi scritti e discorsi”, ha detto il Presidente federale, che appartiene alla Chiesa protestante. Steinmeier ha anche sottolineato il ruolo speciale che il Papa emerito ha avuto per la Germania: “l’elezione di un Papa proveniente dalla patria della Riforma, di un intellettuale che aveva fatto del dialogo tra fede e ragione l’opera della sua vita, è stata un segno importante per molte persone in tutto il mondo”. Il presidente federale ha anche ricordato lo scandalo degli abusi nella Chiesa cattolica: “Quando era prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, si è confrontato con il deprimente problema degli abusi sessuali in tutto il mondo e del loro sistematico insabbiamento”, secondo Steinmeier, precisando come il suo ruolo di grande responsabilità fu caratterizzato dal dolore e dalla sofferenza per le vittime e per l’immenso danno alla credibilità della Chiesa.