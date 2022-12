Diocesi: San Marino-Montefeltro, stasera il vescovo Turazzi presiede una messa in ricordo di mons. Luigi Negri

Ricorre oggi, sabato 31 dicembre, il 1° anniversario della morte di mons. Luigi Negri, alla guida della Chiesa di San Marino-Montefeltro dal 2005 al 2012 prima di essere nominato arcivescovo di Ferrara-Comacchio e abate di Pomposa.

Alle 17.30 nella cattedrale di Pennabilli, il successore di Negri come vescovo di San Marino-Montefeltro, mons. Andrea Turazzi, presiederà una celebrazione eucaristica in suo ricordo e suffragio. Nel corso della giornata mons. Negri sarà ricordato in tutte le celebrazioni eucaristiche.