Benedetto XVI: diocesi di Termoli-Larino, “un punto di riferimento e una guida per tutti”

Il vescovo di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, il presbiterio e tutta la comunità diocesana si uniscono nella preghiera di suffragio “per esprimere profondo cordoglio, gratitudine e rendimento di lode al Signore per il dono dell’esistenza e del ministero del Papa emerito Benedetto XVI al servizio della Chiesa universale”.

“La sua testimonianza di amore, l’affidamento sereno alla volontà del Padre, i suoi insegnamenti nello spirito del Vangelo, la coerenza, il coraggio, la bontà e la sensibilità pastorale rappresentano un punto di riferimento e una guida per tutti”, si legge in una nota della diocesi. “La preghiera viva e un sentimento di immenso affetto lo accompagnino serenamente tra le braccia del Padre sotto lo sguardo amorevole della Vergine Maria e nella gloria della Risurrezione”, conclude la nota.