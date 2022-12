Benedetto XVI: edizioni straordinarie e speciali su Tv2000 e inBlu2000

Per la morte di Benedetto XVI edizioni straordinarie dei notiziari e Speciali di Tv2000 e inBlu2000, le emittenti televisiva e radiofonica della Cei.

I programmi sono stati immediatamente interrotti per annunciare la morte del Papa emerito nel telegiornale e nel giornale radio.

Quindi dalle 11.30, lo speciale ‘Addio a Benedetto XVI’. Con commento in studio, servizi e ospiti.

Anche su radio inBlu2000 programmazione particolare con speciali della redazione che ripercorrono le tappe fondamentali del pontificato di Benedetto XVI, e per tutta la giornata messa in onda di musica soft.

Domani, 1 gennaio 2023, lo speciale di Tv2000 ‘Addio a Benedetto XVI’ a partire dalle 9.20 fino alle 12 e dalle 15.15 alle 17. Con commento in studio, servizi e ospiti.