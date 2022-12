Diocesi: Treviso, a gennaio una serie di appuntamenti dal titolo “Un grido di pace risuona nella notte”

Gennaio mese della pace, tema più che mai attuale, vista anche la guerra in atto in Ucraina. Diversi gli appuntamenti previsti nel programma realizzato con il coordinamento degli uffici della prossimità della diocesi di Treviso dal titolo “Un grido di pace risuona nella notte”. Partecipano Ufficio Migrantes, Caritas Tarvisina, Centro missionario diocesano e gli Uffici di Pastorale sociale e lavoro.

“Obiettivo è mettere al centro il tema della pace – spiega don Paolo Magoga, responsabile della Pastorale sociale e del lavoro di Treviso – come chiave di un cambiamento che riguarda tutti, cogliendo i legami intrinsechi tra povertà, ingiustizia, crisi ambientale e guerre. Desideriamo far cogliere l’importanza di camminare insieme imparando ad abitare la storia nella sua concretezza senza abdicare all’orizzonte dell’amicizia sociale, della fraternità e del bene comune”.

Tornerà, promossa dalla Commissione triveneta di pastorale sociale, anche l’iniziativa “3 minuti per la pace”: brevi interventi video che commenteranno il messaggio di Papa Francesco per la Giornata della pace 2023 che la Chiesa celebra il primo gennaio e che quest’anno ha come titolo “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace”. I video saranno diffusi in internet nelle cinque domeniche di gennaio. Il primo sarà del vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi, gli altri da personalità diocesane di Vittorio Veneto, Adria-Rovigo, Trento e Concordia-Pordenone.