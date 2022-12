Benedetto XVI: mons. Manetti (Fiesole), “grati per il suo instancabile servizio alla verità”

“Insieme alla commozione per la dipartita di Benedetto XVI, chiarissimo testimone delle cose ultime, vogliamo spiritualmente condividere la sua gioia per l’incontro con Colui di cui ha tanto parlato, insegnato, scritto in tutta la sua vita con una profondità di contemplazione sublime”. Lo dice mons. Stefano Manetti, vescovo di Fiesole, in merito alla morte del Papa emerito Benedetto XVI. “Lui che si presentò come un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore va adesso, come dice il vangelo, a prendere parte alla gioia del suo Signore, riservata ai servi buoni e fedeli e noi gli rimarremo grati per il suo instancabile servizio alla verità”.