Benedetto XVI: vescovi argentini, “grazie per suo servizio a Chiesa universale e generosa dedizione fino alla fine della sua vita”

“Noi, vescovi dell’Argentina, uniti a tutto il santo popolo fedele di Dio, preghiamo per l’eterno riposo del Papa emerito Benedetto XVI”, si legge in una nota firmata dalla presidenza della Conferenza episcopale (Cea): “Rendiamo grazie per il suo servizio alla Chiesa universale, con generosa dedizione e fino alla fine della sua vita, con la sua forte fede, la sua incrollabile speranza e la sua esemplare carità. Saldamente radicato in Cristo, ha offerto alla Chiesa un magistero che ha alimentato il suo cammino di pellegrinaggio e di evangelizzazione”.

Prosegue la nota: “Quando la fragilità della sua salute non gli permise di continuare a svolgere la sua missione nella sua interezza, ebbe la grandezza di dimettersi per amore della Chiesa che amava molto. Da allora seppe prendersi cura di lei con la sua assidua preghiera e intercedere per lei presso Dio; nelle parole di Papa Francesco, ‘è stato una grazia che ha sostenuto e sostiene la Chiesa’. Imploriamo che la Luce che non ha fine, Cristo, il Buon Pastore, risplenda per lui. Che la Vergine Maria, San Giuseppe, suo patrono, e tutti i santi gli vadano incontro per entrare nella dimora di Dio”.