Benedetto XVI: monaci cistercensi di Heiligenkreuz, “con lui perdiamo un buon amico, ma siamo sicuri rimarrà connesso con noi dal cielo”

L’abbazia di Heiligenkreuz e l’Università filosofico-teologica “Benedetto XVI” di Heiligenkreuz piangono Benedetto XVI: “Diciamo addio a un grande Papa, saggio maestro della Chiesa, umile lavoratore nella vigna di Dio e vigile orante e sofferente, fiduciosi che è tornato a casa da Dio e allo stesso tempo rimane legato a noi”, hanno scritto i monaci cistercensi in una commossa dichiarazione apparsa stamane sito web dell’abbazia. I monaci di Heiligenkreuz hanno annunciato la morte del Papa emerito con una campana a lutto suonata per mezz’ora. Si legge nel loro messaggio che “poco prima di Natale, Benedetto XVI ci ha inviato un caloroso saluto. Nei giorni scorsi abbiamo pregato con papa Francesco e tutta la Chiesa per il suo predecessore malato terminale”. Il Papa emerito era molto legato a Heiligenkreuz. Ha seguito da vicino gli sviluppi a Heiligenkreuz fino alla fine. Ha scritto un saluto per l’ultima pubblicazione commemorativa dell’abate Maximilian Heim ed è stato anche membro della Confraternita di Giuseppe di Neuzelle: “Stiamo anche perdendo un buon amico con lui, che siamo sicuri rimarrà connesso a noi dal cielo”. Benedetto XVI aveva visitato Heiligenkreuz nel 2007. Durante il suo pontificato, l’Università di scienze applicate di Heiligenkreuz divenne un’università di diritto pontificio. Prima dell’ampliamento dell’università, Benedetto XVI benedisse la prima pietra nell’ultimo giorno del suo mandato, l’università ha ricordato sul suo sito web e inoltre: “L’Università di scienze applicate di Heiligenkreuz porta il suo nome con umiltà e orgoglio. Con lui stiamo perdendo un grande teologo, con il quale abbiamo continuano a sentirci strettamente legati e la cui teologia continua a indicarci la strada”.