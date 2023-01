Benedetto XVI: Concordia-Pordenone, mercoledì 4 gennaio la messa di suffragio e ricordo. Fedeli in pullman a Roma per l’estremo saluto

Mercoledì 4 gennaio la Chiesa diocesana di Concordia-Pordenone, alle ore 20.30, presso il duomo concattedrale San Marco di Pordenone celebrerà una messa in suffragio e ricordo del Papa emerito Benedetto XVI. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo emerito, mons. Ovidio Poletto, che in diversi momenti del suo ministero episcopale ha incontrato Benedetto XVI.

Alla preghiera si unirà anche il vescovo Giuseppe Pellegrini che con il suo messaggio inviato sabato 31 dicembre dalla Thailandia ha fatto sentire il suo personale cordoglio e quello di tutta la comunità diocesana per la scomparsa del Papa emerito Benedetto.

In queste ore diversi pullman di pellegrini, organizzati dal Servizio diocesano pellegrinaggi, si stanno recando a Roma per portare il saluto al Papa emerito defunto.