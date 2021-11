Custodia Terra Santa: pubblicato il calendario liturgico 2021-2022

È stato pubblicato il calendario liturgico proprio della Custodia di Terra Santa a servizio delle fraternità francescane, ma anche di tutti coloro che vogliono partecipare alle celebrazioni ‘proprie’ francescane e della Terra Santa per l’anno 2021-2022. A darne notizia oggi è il sito della Custodia di Terra Santa. Il calendario segue l’anno liturgico ed inizia con la prima domenica di avvento che quest’anno inizia il pomeriggio di sabato 27 novembre con l’entrata solenne del Custode di Terra Santa a Betlemme. Il Calendario liturgico è pubblicato in latino con un allegato sulle Peregrinazioni liturgiche in italiano, inglese e spagnolo. Calendario in italiano: https://www.custodia.org/sites/default/files/2021-11/cts_it_pellegr2022print_compressed_0.pdf