Coronavirus Covid-19: Università Cattolica, focus 73° Instant Report Altems. Campagna vaccinale produce risparmi per Ssn evitando ricoveri in reparti e in terapie intensive

La campagna vaccinale produce risparmi per il sistema sanitario in termini di ospedalizzazioni evitate sia in normali reparti di degenza (che vedono un costo di circa 800 euro per giorno di ricovero), sia per ricoveri in terapia intensiva (1700 euro al giorno). Il costo medio di un ricovero in area medica è di circa 8.020 euro a paziente, mentre il costo medio di un ricovero in terapia intensiva si aggira intorno ai 25.041 euro: per risparmiare queste cifre è necessario investire in campagna vaccinale fino ad 7.652 euro per ogni ospedalizzazione evitata. È quanto emerge da un focus sul profilo costo-efficacia della campagna vaccinale in Italia svolto nell’ambito della 73ma puntata dell’Instant Report Covid-19, iniziativa settimanale dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica – campus di Roma – di confronto sistematico sull’andamento della diffusione del Sars-CoV-2 a livello nazionale. L’analisi riguarda tutte le 21 Regioni e Province autonome italiane.

“Il rapporto costo-efficacia varia da un risultato minimo di dominanza (i benefici derivati in termini di riduzione di ospedalizzazioni superano i costi impiegati per la campagna vaccinale) – spiega il direttore Altems Americo Cicchetti – fino ad un massimo di 7.652 euro per ospedalizzazione evitata. Significa che il Ssn deve spendere questa cifra nella campagna vaccinale per ciascun episodio di ospedalizzazione evitato (che costa da un minimo di 80.020 euro in media a un massimo di 25 mila euro). Questo valore è inferiore alla soglia comunemente fissata per considerare un intervento costo-efficace in un sistema pubblico (30.000 – 40.000 euro)”. In generale, secondo Cicchetti, “il rapporto costo-efficacia risulta accettabile sia in un momento come quello attuale dove il numero giornaliero dei vaccinati è relativamente basso, che nei periodi in cui abbiamo superato le 500mila dosi/die. La vaccinazione si dimostra una strategia vincente non solo sotto il profilo della salute pubblica, ma anche sotto il profilo dei costi da sostenere per combattere la pandemia stessa”.