Fede e cultura: Roma, dal 13 novembre il XX Festival internazionale di musica e arte sacra

Dopo la pausa forzata dello scorso anno torna il Festival internazionale di musica e arte sacra ad animare con la musica sacra le basiliche papali romane offrendo sei concerti, a ingresso libero, dal 13 al 16 novembre.

Giunto alla XX edizione e organizzato come sempre dalla Fondazione Pro musica e arte sacra, sotto il patrocinio del mecenate Ralph Dommermuth, presidente del XX Festival internazionale, con la presidenza generale affidata al fondatore Hans-Albert Courtial, il Festival ha avuto una anteprima alla Sagrada Família a Barcellona lo scorso 18 settembre, con i Wiener Philharmoniker diretti da Christian Thielemann nella Quarta Sinfonia di Bruckner.

on la ventesima edizione, si rafforza ancora di più lo spirito ecumenico del Festival, che porterà a Roma e in Vaticano complessi vocali e strumentali, solisti e direttori dall’Italia, Europa, Medio Oriente, un abbraccio e un dialogo fra differenti credi religiosi, un messaggio di pace e fratellanza attraverso l’arte e la musica di ogni tempo.

L’intera manifestazione verrà ripresa dalla rete televisiva statunitense Ewtn, che ne trasmetterà in differita tutti i concerti.

La prima giornata, sabato 13 novembre, verrà aperta alle 12 nella basilica di San Pietro con la Messa e l’ascolto del Laudato sì interpretato dal soprano Maria Carfora, composizione di Romano Musumarra su testo di papa Francesco. In serata ci si sposta alla Basilica di San Paolo fuori le mura (ore 21), per la Messa da Requiem K 626 di Mozart affidata all’Orchestra e al Coro della Cappella Ludovicea diretti da Ildebrando Mura. Voci soliste Natalia Pavlova (soprano), Debora Beronesi (mezzosoprano), Alessandro Luciano (tenore), Mauro Utzeri (baritono).

Due i concerti domenica 14 novembre: nella chiesa di Sant’Ignazio (ore 15:30) e nella basilica di Santa Maria Maggiore (ore 21). Ancora la chiesa di Sant’Ignazio lunedì 15 novembre. Unisce invece cristiani ed ebrei, tedeschi e israeliani, il concerto conclusivo del festival martedì 16 novembre alla Basilica di San Giovanni in Laterano (ore 21). La musica sacra di Mozart, Verdi, Dvořak e del compositore israeliano Itzhak Tavior, per l’occasione anche in veste di direttore, sarà affidata a ensemble corali e orchestrali provenienti dai due paesi.

Info sul sito www.fondazionepromusicaeartesacra.org,