Diocesi: Venezia, Moraglia (patriarca), appello per le fornaci del vetro di Murano

“Seguo con preoccupazione crescente la difficile situazione che, da tempo, vivono le vetrerie dell’isola di Murano. Oltre ai problemi strutturali del mercato, al reiterato fenomeno dell’acqua ‘granda’ e alla pandemia da Covid 19 – non ancora del tutto superata – con il ridimensionamento dei flussi turistici, le aziende del settore si trovano ora a fronteggiare un insopportabile rincaro delle utenze – energia elettrica e soprattutto gas – che costituiscono una delle spese maggiori della loro produzione”. Così, in una nota diffusa oggi, il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, interviene sulle difficoltà presenti delle fornaci del vetro a Murano. “L’entità dei nuovi rincari – prosegue il patriarca – è tale da impedire il prosieguo dell’attività, come mostrano le già avvenute chiusure e quelle preannunciate. Le vetrerie e i maestri vetrai di Murano sono patrimonio storico-culturale ed economico d’eccellenza per la città di Venezia e non solo”. Da qui l’appello: “Chiedo, quindi, a quanti hanno voce in capitolo e possibilità d’intervenire che tale situazione – con pesanti ricadute sul territorio veneziano – sia affrontata a livello locale e nazionale in modo che venga tutelata l’eccellenza artistica e professionale che tali imprese, da sempre, rappresentano. Sta, in particolare, a cuore il destino di tanti lavoratori e famiglie che, col lavoro, sarebbero privati del giusto sostentamento senza il quale è a rischio la dignità sociale della persona”.