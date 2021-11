Libri: Roma, stasera si presenta il volume “Le radici di una vocazione. I primi maestri del card. Bassetti: don Pietro Poggiolini e don Giovanni Cavini”

Stasera, alle ore 18, a Roma, presso la Sala Benedetto XIII in via di San Gallicano, numero 25a, si terrà la presentazione del libro “Le radici di una vocazione. I primi maestri del card. Bassetti: don Pietro Poggiolini e don Giovanni Cavini”, scritto da Quinto Cappelli.

All’evento prenderanno parte il presidente della Conferenza episcopale italiana, il card. Gualtiero Bassetti; il presidente del Censis, Giuseppe De Rita; il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi; l’autore del libro, Quinto Cappelli. L’evento è moderato dal giornalista Andrea Pancani.

È possibile seguire la presentazione in streaming su Facebook.