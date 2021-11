Diocesi: Teggiano-Policastro, sabato 13 novembre il vescovo inaugura l’Emporio della solidarietà

Sabato 13 novembre ,alle ore 18.30, presso i locali sottostanti la chiesa di Sant’Anna, in via Pozzillo a Sala Consilina, il vescovo di Teggiano-Policastro, mons. Antonio De Luca, inaugurerà l’Emporio della solidarietà’.

Promosso dalla Caritas diocesana di Teggiano-Policastro, si legge sul sito della diocesi, “l’Emporio è un servizio rivolto ai singoli e alle famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico, lavorativo e familiare, in grado di offrire un aiuto temporaneo per alleggerire la condizione di difficoltà. Il coinvolgimento e la responsabilizzazione si contrappone alla logica assistenzialistica, promuove la crescita della persona facendo leva sulle risorse della famiglia e sulle capacità di sceglie e di gestire le proprie risorse e la sostiene nel proprio percorso”.