Diocesi: Catania, il “Pranzo di Sant’Elisabetta” e altre iniziative per la Giornata mondiale poveri

foto Caritas Catania

Si terranno tra il 13 e il 14 novembre gli appuntamenti promossi dall’arcidiocesi di Catania, in collaborazione con l’Ordine francescano secolare, la Consulta diocesana delle aggregazioni Laicali e la Caritas diocesana, in occasione della V Giornata mondiale dei poveri che ricorre il 14 novembre, istituita da Papa Francesco al termine del Giubileo della Misericordia. L’edizione catanese della Giornata, che si terrà presso il santuario di S. Francesco d’Assisi all’Immacolata dei Frati Minori conventuali di Catania (piazza San Francesco), è realizzata col patrocinio del Comune di Catania e col supporto dell’Istituto tecnico industriale “S. Cannizzaro”. Sabato 13 novembre, alle ore 19.30, si terrà la tradizionale veglia di preghiera, guidata da don Gino Licitra, vicedirettore della Caritas di Catania. Nel corso della veglia si effettuerà una raccolta di beneficenza quest’anno destinata ad alimenti e accessori per la prima infanzia. Il giorno successivo, domenica 14 novembre, alle ore 11, nel medesimo santuario, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da mons. Salvatore Gristina, arcivescovo di Catania. Dalle 12.30 in poi parteciperanno alla distribuzione del “Pranzo di S. Elisabetta”, con pietanze preparate dalle fraternità dell’Ordine Francescano secolare (di cui è patrona) della zona etnea in collaborazione con la Caritas. Un pasto che sostituirà eccezionalmente il consueto pranzo domenicale all’Help center della Stazione centrale. La distribuzione avverrà all’esterno della Chiesa e in modalità da asporto per rispettare le disposizioni anti-Covid-19. Per l’Ordine Francescano secolare di Sicilia, il Pranzo di Santa Elisabetta continua a essere “esperienza di un cammino di conversione personale e comunitaria – scrive il ministro regionale Carmelo Vitello – per non sfuggire allo sguardo del povero e combattere la cultura dello scarto e del consumo e un’opportunità per fare delle Fraternità locali una comunità di presenza e solidarietà ‘con’ e ‘nel’ servizio ai poveri”. La Giornata mondiale dei poveri, sottolinea don Piero Galvano, direttore della Caritas di Catania, “aiuta noi tutti a condividere il pane quotidiano con coloro che ne hanno bisogno nella giustizia e nella verità”.