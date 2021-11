Diocesi: Caritas Patti, venerdì mons. Giombanco inaugurerà a Sant’Agata di Militello il centro servizi “don Gaetano Franchina”

In occasione della quinta Giornata mondiale dei poveri che si celebrerà domenica 14 novembre, il vescovo di Patti, mons. Guglielmo Giombanco, inaugurerà venerdì 12 novembre il centro servizi Caritas “don Gaetano Franchina” annesso ai locali della chiesa di San Francesco d’Assisi a Sant’Agata di Militello. L’inaugurazione seguirà celebrazione eucaristica che mons. Giombanco presiederà alle 11.

Il centro servizi, viene sottolineato in una nota, è stato realizzato grazie al contributo della diocesi di Patti, di Caritas Italiana (Fondo Cei 8xmille anno 2020-2021) e di diverse imprese locali.

La messa e la cerimonia di inaugurazione saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook della Caritas diocesana di Patti.