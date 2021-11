Diocesi: Cerreto Sannita, oggi un incontro tra il vescovo e il sindaco di Telese Terme per riflettere sul disagio giovanile

Mossi da una comune preoccupazione verso la realtà giovanile telesina che, soprattutto nei fine settimana con l’arrivo di tanti altri giovani da paesi limitrofi, vive evidenti momenti di criticità, il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, e il vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti, mons. Giuseppe Mazzafaro, si sono incontrati, stamattina, presso il Comune di Telese Terme, per riflettere sul mondo dei giovani dell’intera valle e sul disagio giovanile. All’incontro hanno partecipato anche il direttore della Pastorale giovanile diocesana, don Giammaria Cipollone, e i rappresentanti delle forze dell’ordine impegnate sul territorio.

“Fare squadra” è stato l’invito di mons. Mazzafaro: “Dobbiamo coinvolgere tutti gli attori che hanno interesse a far crescere la società in modo sano. Il disagio giovanile sempre più diffuso, anche nelle nostre realtà, ulteriormente aggravatosi in seguito agli effetti anche sociali della pandemia, deve diventare per noi motivo di preoccupazione inteso come contrario di rassegnazione. Per cui tutti insieme, facendo squadra, dobbiamo mettere in campo, ognuno per il proprio ruolo e le proprie competenze, azioni concrete al fine di arginare, ridurre, ridimensionare gli effetti negativi del disagio sui nostri ragazzi”.

Don Giammaria ha sottolineato che “il primo nemico è la noia. Laddove siamo capaci di offrire ai giovani le possibilità di essere protagonisti, loro fanno cose meravigliose”.

Dal tavolo è emerso il desiderio di costruire un percorso per contrastare disagio, noia, “sballo”, attraverso la famiglia, i valori, un divertimento sano. Seguiranno, a breve, altri incontri (anche con altre istituzioni e rappresentanti del territorio), fa sapere il sindaco di Telese Terme, al fine di elaborare un progetto complessivo che possa rappresentare un punto di riferimento per giovani e famiglie dell’intera valle telesina.