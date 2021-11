Formazione: Lumsa, al via domani la quinta edizione degli Innovation Talks

Prenderà il via domani, venerdì 12 novembre, la quinta edizione degli Innovation Talks dell’Università Lumsa, le open lecture su innovazione e sostenibilità, introdotta da quattro incontri in cui verrà portato avanti il dibattito sul rapporto tra nuove tecnologie e uomo, e le sue implicazioni etiche. Pensati in un format agile di 45 minuti e trasmessi sul canale YouTube dell’ateneo, si svolgeranno in inglese e saranno aperti a tutti.

Ospite del primo talk dal titolo “Augmented futures”, in programma domani alle ore 17, sarà Leandro Agrò, responsabile sviluppo e tecnologie esponenziali Ntt Disruption (San Francisco, in California). “Realtà aumentata e realtà virtuale: saranno la prossima ‘big thing’, la prossima tecnologia di consumo pronta a stravolgere la nostra quotidianità e il modo di fare impresa? Metaverse di Facebook sembra scommettere di sì ma non è il primo né unico progetto in questa direzione”. È su questo tema che Agrò si confronterà con gli studenti della Lumsa, nel primo dei quattro talk sul rapporto tra nuove tecnologie ed esseri umani.

In questa relazione, “un ruolo centrale è quello della sostenibilità per l’uomo nella convivenza l’innovazione, uno dei valori su cui si fonda l’insegnamento dell’ateneo, che dovrà guidare le scelte dei professionisti e dei manager di domani”.

Il webinar vedrà gli interventi di Claudio Giannotti, direttore del Dipartimento Gepli, e Filippo Giordano, presidente della laurea magistrale Lm-77 in Management and Finance, e sarà moderato da Leonardo De Cosmo, giornalista scientifico dell’Ansa e docente di Digital Transformation.

Altri temi che saranno affrontati negli incontri intelligenza artificiale, robot e turismo spaziale. Tra gli altri ospiti del ciclo di Talks, Maurizio Mori, bioeticista presso l’Università di Torino e presidente di Sipeia (Società italiana per l’etica nell’intelligenza artificiale); Alessandra Sciutti, responsabile di Contact (Cognitive Architecture for Collaborative Technologies) dell’Istituto italiano di tecnologia (Iit); Raffi Tchakerian, designer aerospaziale e cofondatore del Dubai Institute of Design and Innovation (Didi).