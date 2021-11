Papa Francesco: a 4° Forum di Parigi, serve “speranza responsabile” per “ripensare il nostro stile di vita e i nostri sistemi economici e sociali”

“La pandemia è stata una rivelazione per tutti noi sui limiti e le carenze delle nostre società e dei nostri stili di vita. Eppure, proprio in mezzo a questa realtà piena di ombre, abbiamo bisogno di sperare”. Il messaggio inviato dal Papa al 4° Forum di Parigi sulla pace si conclude con un invito ad una “speranza responsabile”, che “ci invita a sognare in grande e a dare spazio all’immaginazione di nuove possibilità”. “La speranza è audace e incentiva l’azione sulla base della consapevolezza che la realtà può essere cambiata”, sostiene Francesco, auspicando che “la tradizione cristiana, in particolare la dottrina sociale della Chiesa, come pure altre tradizioni religiose possano contribuire ad assicurare al vostro incontro la speranza affidabile che l’ingiustizia e la violenza non sono inevitabili, non sono il nostro destino”. “Di fronte alle conseguenze della grande tempesta che ha sconvolto il mondo, la nostra coscienza ci chiama a una speranza responsabile – l’appello del Papa – cioè, in concreto, a non seguire la via comoda del ritorno a una ‘normalità’ segnata dall’ingiustizia, ma ad accettare la sfida di assumere la crisi come opportunità concreta di conversione, di trasformazione, di ripensare il nostro stile di vita e i nostri sistemi economici e sociali”. “La speranza responsabile ci permette di respingere la tentazione delle soluzioni facili e ci dà il coraggio di procedere sulla strada del bene comune, della cura dei poveri e della casa comune”, assicura Francesco: “Non sprechiamo questa opportunità di migliorare il nostro mondo; di adottare con decisione modalità più giuste per attuare il progresso e costruire la pace. Animati da questa convinzione, è possibile generare modelli economici che servano i bisogni di tutti preservando i doni della natura, come pure politiche lungimiranti che promuovano lo sviluppo integrale della famiglia umana”.