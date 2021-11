Diocesi: Perugia, con “L’attracco” un progetto educativo per le scuole

L’Isola di San Lorenzo prosegue nella sua proposta culturale, che attira viaggiatori e perugini stessi verso la storia millenaria racchiusa tra le mura dell’area della cattedrale.

Lo sguardo questa volta è rivolto ai più giovani e alle scuole nel tentativo di stimolare la voglia di conoscere, il desiderio di sapere e soprattutto di entrare in dialogo con le bellezze del luogo. Il progetto educativo proposto dall’Isola per l’anno scolastico 2021-2022 viene chiamato “L’attracco”, ispirandosi proprio alla conformazione e alla natura del complesso, che è ancora oggi un cuore pulsante ben identificabile nel tessuto urbano cittadino. Le classi e le scuole possono scegliere se sostare in un golfo o in un’insenatura, se vedere il panorama da una scogliera o invece decidere di ormeggiare in un porto. Queste immagini, prese in prestito dal mondo marino, riflettono tre differenti modalità di fruizione dell’Isola: “visite e laboratori”, “visite didattiche” e “altre scoperte”. Quest’ultima proposta rappresenta una piccola sfida, elaborata in tre diversi percorsi quali: “circumnavigando l’Isola”, “Il faro: lezioni nell’Isola” e “Un giorno da archeologo”.

Nelle giornate di martedì 19 ottobre e giovedì 21 ottobre sono stati invitati nell’Isola di San Lorenzo i docenti delle scuole di ogni ordine e grado di Perugia per far conoscere e per presentare i percorsi educativi promossi dal complesso museale. In queste due date sono stati sciolti gli ormeggi e il viaggio tra museo e scuole è ufficialmente iniziato.