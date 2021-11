Papa Francesco: a 4° Forum di Parigi, “abbiamo bisogno di una nuova via d’uscita, dobbiamo lavorare insieme per uscire migliori di prima”

Questa “opportunità di incontro e di riflessione” sia “fruttuosa e contribuisca a promuovere la pace, il buon governo e un futuro migliore per tutti”; inoltre, “aiuti a uscire migliori dalla pandemia di Covid-19”. È l’auspicio del Papa, nel messaggio inviato ai partecipanti al 4° Forum di Parigi sulla pace, in programma dall’11 al 13 novembre. “In questa fase storica, la famiglia umana si trova di fronte a una scelta”, la tesi del Papa: “La prima possibilità è quella del cosiddetto ritorno alla normalità. Ma la realtà che conoscevamo prima della pandemia era quella in cui la ricchezza e la crescita economica erano riservate a una minoranza mentre milioni di persone non erano in grado di soddisfare i bisogni più elementari e condurre una vita dignitosa; un mondo in cui la nostra Terra veniva saccheggiata da un miope sfruttamento delle risorse, dall’inquinamento, dal consumismo ‘usa e getta’ e ferita da guerre ed esperimenti con armi di distruzione di massa”. “Ritorno alla normalità – spiega Francesco – significherebbe anche ritorno alle vecchie strutture sociali ispirate da autosufficienza, nazionalismo, protezionismo, individualismo e isolamento ed escludenti i nostri fratelli e sorelle più poveri”. “È questo un futuro che possiamo scegliere?”, si chiede Francesco: “In questo mondo globalizzato ma lacerato, le decisioni che prendiamo oggi per uscire dalla crisi determinano la rotta delle generazioni a venire. Spesso perdiamo di vista il fatto che siamo una comunità globale e che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme”. È per questo, secondo il Papa, che “abbiamo bisogno di una nuova via d’uscita: dobbiamo lavorare insieme per uscire migliori di prima”.