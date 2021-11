Vita: Federvita Lombardia, ieri la visita al Monastero della Visitazione di Salò

Ieri Elisabetta Pittino, presidente di FederVitaLombardia, la federazione dei Centri e Movimenti per la vita della Lombardia, ha dato inizio alle visite ai “Monasteri per la vita” una rete di 12 tra monasteri e conventi femminili e maschili nata in occasione della Giornata per la vita 2021 in seguito ad una campagna lanciata da FederVitaLombardia.

Insieme a Diana Carlucci, vicepresidente del Cav di Desenzano del Garda (Brescia), e a Silvia Maestri, della Rete Cav–MpV di Brescia, la presidente ha fatto la sua prima visita al Monastero della Visitazione di Salò (Brescia).

“Abbiamo voluto iniziare dalla Visitazione proprio perché quel passo del vangelo racconta e festeggia l’incontro tra due donne e due bambini nel grembo, che sono felici di esistere, ed il MpV vive sempre questa festa e soprattutto la fa vivere alle donne e ai bambini che accoglie” ha detto Pittino. Suor Natalina e suor Annamaria hanno accolto la delegazione e anche questo incontro ha fatto nascere gioia.

Diciotto suore, che sono interamente dentro il mondo, anche se “fuori” dal mondo, informate ed aggiornate su ciò che succede, consapevoli degli attacchi contro la vita e che sanno cosa si potrebbe fare: “agire a livello di formazione, nelle università cattoliche, nelle parrocchie, tra i sacerdoti… Il film Unplanned – sostengono – dovrebbe essere mostrato in tutte le sale della comunità e promosso dalle curie”. Tra le religiose una suora, ex medico anestesista e obiettrice di coscienza, che anche in monastero è riuscita ad aiutare una madre a scegliere la vita. Ogni terza domenica del mese tutto il convento dedica da anni un’intera giornata alla preghiera per la vita dal concepimento alla morte naturale. “È stato un incontro molto bello. Vedere l’unità di intenti, il comprendersi, il poter dialogare con intelligenza e onestà intellettuale è un qualcosa che apre prospettive, fa venire idee nuove. Il sapere di essere sostenuti da speranza per continuare la nostra opera” ha concluso Pittino.