Spagna: card. Osoro (Madrid), “l’opzione preferenziale peri i poveri è implicita nella fede cristologica”

Con lo sguardo fisso sulla V Giornata mondiale dei poveri, che si celebra questa domenica 14 novembre, il cardinale arcivescovo di Madrid Carlos Osoro invita, nella sua lettera settimanale, a contemplare “come Dio si prende cura dei poveri”. Lo fa come nella parabola del ricco e del povero Lazzaro: quest’ultimo, che a differenza del primo ha un nome, “è stato dimenticato da tutti tranne da Dio, per il quale “ha un valore sacro e immenso”.

“L’opzione per i poveri non è un’ideologia – afferma l’arcivescovo di Madrid – è una missione che Gesù Cristo ci dà”. Usando le parole di Papa Benedetto XVI, aggiunge che questa opzione “preferenziale” per i poveri “è implicita nella fede cristologica” e “nasce dal Vangelo”. Evangelizzano “facendoci vedere e contemplare il volto di Dio, di un Dio che non ci abbandona”.

Il porporato rivolge in occasione della Giornata mondiale dei poveri un’attenzione particolare a “tante persone e famiglie” colpite dalla crisi in corso. Anche per tutto ciò che la pandemia ha significato nel mondo e nelle difficoltà di accesso al cibo e all’acqua per gli “abitanti più poveri del pianeta”.