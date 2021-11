Solidarietà: domani su Tv2000 e radio InBlu2000 la Maratona “Insieme per gli ultimi”

A due giorni dalla Giornata mondiale dei poveri che si celebra il 14 novembre, si svolgerà domani, 12 novembre, la Maratona televisiva e radiofonica “Insieme per gli ultimi” di Tv2000 e Radio InBlu2000 condivisa con Caritas italiana e Focsiv per “sensibilizzare su come la pandemia abbia colpito non solo l’Italia, ma abbia soprattutto allargato la forbice delle diseguaglianze e moltiplicato le povertà nei Paesi più fragili”. L’emittente televisiva e quella radiofonica della Cei danno spazio e voce all’iniziativa durante l’intera giornata di domani per informare e raccogliere fondi a favore di 64 interventi in 45 Paesi di 4 continenti, a sostegno di 213.569 beneficiari diretti. Nove i programmi tv e radio coinvolti con servizi e interviste nel corso delle varie edizioni del Tg2000 e giornali radio. Sei conduttori prestano il volto per gli spot in cui lanciano l’sms solidale 45580 e gli appelli social: Paola Saluzzi, Gabriella Facondo, Antonella Ventre, Giacomo Avanzi, Gennaro Ferrara, Mario Placidini. Su Tv2000 si inizia alle 7.30 con “Di Buon mattino”, condotto da Antonella Ventre e Giacomo Avanzi: ospite Massimo Pallottino di Caritas italiana, la testimonianza dal campo di una volontaria della Ong “Romania Ibo Italia”, una storia sulla formazione dei giovani da Caritas Guatemala e un approfondimento video sulla povertà educativa in Libano. Alle 12.20 Paola Saluzzi a “L’Ora solare” ospita la presidente di Made Maison des enfants, Antonella Puccini, per un approfondimento sulle donne e una storia dalla Aspem Bolivia sulla filiera del miele a favore delle donne nel Chaco boliviano. Nel pomeriggio alle 15.15 focus su anziani e salute a “Siamo noi”, condotto da Gabriella Facondo, che ospita la presidente Focsiv, Ivana Borsotto. Tra le storie quella della Medicus Mundi in Kenya: 10 centri di salute in otto baraccopoli della periferia di Nairobi. Sul tema povertà e migrazioni si apre alle 17.30 “Il Diario di Papa Francesco”, condotto da Gennaro Ferrara. Ospite Fabrizio Cavalletti, responsabile Africa-Medio Oriente di Caritas italiana. La storia dal campo arriva dalla Lvia in Burkina Faso. Dall’1 al 14 novembre è possibile contribuire a “Insieme per gli ultimi” donando al 45580 con un sms da 2 euro da cellulare Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coop Voce, Tiscali oppure 5 o 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali e 5 euro con chiamata da rete fissa, da Twt, Convergenze, Postemobile.