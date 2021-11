Riconoscimenti: Senato, sabato la consegna del Premio al volontariato all’Auser

L’Auser è stata insignita del Premio al volontariato della presidenza del Senato. La cerimonia di consegna si terrà sabato 13 novembre, alle ore 12, presso l’Aula del Senato e si potrà seguire in diretta televisiva. “Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio – commenta il presidente nazionale dell’Auser, Enzo Costa – e che idealmente intendo consegnare a tutti i volontari e le volontarie della nostra associazione che con impegno, dedizione e coraggio hanno svolto le loro attività a favore delle persone più fragili e della comunità, in un momento così difficile per tutti noi”.