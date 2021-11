Diocesi: Prato, domani sera “Giovani Insieme”, momento di condivisione, preghiera e riflessione con il vescovo Nerbini

(Foto: diocesi di Prato)

Tornano finalmente in presenza gli appuntamenti promossi dalla Pastorale giovanile della diocesi di Prato per tutti i ragazzi e le ragazze delle parrocchie. Si comincia domani, venerdì 12 novembre, con “Giovani Insieme” una serata di condivisione, preghiera e riflessione in programma a partire dalle ore 20 alla chiesa della Sacra Famiglia (via Papa Giovanni XXIII, nella zona del Ponte Petrino). L’invito è quello di mangiare qualcosa insieme – cena al sacco – e poi alle 20,30 inizia l’incontro guidato dal vescovo Giovanni Nerbini.

“C’è bisogno di relazioni, ma soprattutto di ritrovarsi dopo i difficili mesi di chiusura legati alla pandemia”, dice don Marco Degli Angeli, direttore della Pastorale giovanile diocesana e curatore dell’evento insieme alla sua équipe.

In calendario ci sono altre proposte. Come gli esercizi spirituali, rivolti a ragazzi e ragazze dai 14 ai 30 anni, dunque “gli animati e gli animatori – aggiunge don Marco –, a loro proporremo un percorso diverso in base all’età”. Le date proposte sono il 12 dicembre e il 27 marzo, entrambe di domenica.

Info: www.diocesiprato.it.