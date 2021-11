Coronavirus Covid-19: Maruotti (Lumsa), “per ora il Lazio non rischia la zona gialla”

foto archivio

“Perché il Lazio non rischia la zona gialla? Gli indici che portano in zona gialla sono i ricoveri ordinari e le terapie intensive. I valori cresceranno ma siamo ancora molto lontani, al momento, dalle soglie prefissate”. Lo ha detto Antonello Maruotti, ordinario di Statistica all’Università Lumsa e cofondatore dello StatGroup19 gruppo interaccademico di studi statistici sulla pandemia da Covid-19, intervistato dal Tgr Lazio (Rai3).

Cosa rischiamo per Natale? “Se avessi una risposta certa a questa domanda probabilmente sarei famosissimo – la replica del docente -. In realtà da statistico è difficile dirlo, ci sono troppe variabili in gioco. Quello che possiamo fare noi statistici è fare previsioni di breve e medio periodo, ad esempio possiamo dire che nel Lazio nonostante il numero elevato di casi, ci stiamo avvicinando alla fase del picco d’incidenza cioè il periodo in cui avremo un numero costante di casi ma dopo il quale ci fermeremo e cominceremo lentamente a scendere”. Quando arriverà questa fase? “Speriamo già dalla fine della prossima settimana”.