Assemblea Anci: Speranza (min. Salute), “il rilancio del Ssn passa dai territori”. Il ministero è presente a Parma con uno stand

“Il rilancio del nostro Servizio sanitario nazionale passa dai territori, dal concetto di prossimità, da una fortissima cooperazione interistituzionale in cui c’è un ruolo fondamentale del Governo, delle Regioni e c’è un ruolo dei Comuni determinante. E sono sicuro che il nostro Paese saprà essere all’altezza della sfida che abbiamo davanti a noi”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, in videocollegamento con la 28ª Assemblea annuale dell’Anci, Associazione nazionale Comuni italiani, in corso a Parma, dove il dicastero è presente con uno stand e l’iniziativa #saluteincomune, rivolta ai sindaci, per offrire loro collaborazione e supporto sulla comunicazione in tema di promozione della salute.

Con l’iniziativa #saluteincomune il ministero della Salute “propone ai sindaci di aprire un canale di dialogo permanente, per supportarli nella comunicazione in tema di salute mettendo a loro disposizione i materiali informativi (pubblicazioni, opuscoli, spot e molto altro ancora)”, si legge in una nota del dicastero.. I materiali prodotti dal ministero saranno a disposizione in modo organico anche in un’area dedicata del portale istituzionale. Nella stessa ottica, in collaborazione con Croce rossa italiana e Inail, il ministero della Salute caricherà sul proprio portale un video corso di primo soccorso. Lo stand del ministero ha aree dedicate a questi temi: “G20 Salute”, con video e altri supporti informativi con un focus sul “Patto di Roma” approvato all’unanimità nella dichiarazione finale; “Servizio 1500”, con grafiche sul numero di chiamate ricevute (oltre 3 milioni), tipo di richieste arrivate dai cittadini e numero degli operatori impiegati; “Emergenza-urgenza e pratiche di primo soccorso”, con dimostrazione organizzata da Croce rossa italiana e Inail attraverso l’utilizzo di manichini per provare l’uso dei defibrillatori; “Iniziativa #saluteincomune”.