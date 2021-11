Cittadinanza digitale: Aiart, il 13 novembre a Varese un evento di formazione su nuove tecnologie e social media

Ripartire con la giusta energia e le strategie più efficaci per dare un nuovo slancio alla propria presenza e attività sui territori, offrendo quella formazione oggi più che mai decisiva per rimettersi in campo. Questa la convinzione che ha spinto l’Associazione cittadini mediali (Aiart) ad organizzare sabato 13 novembre (ore 9:30 – 12: 30) un evento sul territorio di Varese, rivolto in particolare a educatori e insegnanti, che si propone di affrontare uno dei temi più dibattuti in ambito educativo e sociale: l’impatto sempre più rilevante delle nuove tecnologie digitali e dei social media nelle nostre vite e nei processi di insegnamento e apprendimento.

I relatori sono Pier Cesare Rivoltella – uno dei massimi esperti di media education in ambito nazionale e non solo -; Andrea Gosetti, noto e apprezzato artista locale, che offrirà un approccio e uno sguardo “teatrali” sul mondo del digitale; Stefano Pasta, giovane e brillante ricercatore del Cremit (Centro di ricerca sull’educazione ai media, innovazione e tecnologia).L’incontro vedrà inoltre la presenza del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Giuseppe Carcano e del presidente nazionale Aiart, Giovanni Baggio.

Secondo gli organizzatori, l’iniziativa, coordinata da Marinella Molinari e Marcello Soprani (rispettivamente presidente provinciale e regionale di Aiart), presenta “le migliori premesse per una proposta formativa di qualità e per i futuri sviluppi dell’associazione promotrice sul territorio”. Per confermare la partecipazione in presenza (50 posti disponibili) basterà iscriversi seguendo il seguente link: https://accorcia.to/29th