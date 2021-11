Giornata infanzia: Agia, un incontro sulle “nuove sfide per la partecipazione dei minorenni”

Attuare il diritto all’ascolto che la Convenzione di New York del 1989 riconosce a bambini e ragazzi attraverso la loro partecipazione alle decisioni che le istituzioni stanno assumendo. In occasione della Giornata mondiale dell’infanzia l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti presenterà le sue proposte alle istituzioni per dare voce ai minori di 18 anni.

“Una società che ascolta. Le nuove sfide per la partecipazione dei minorenni ” è il titolo del convegno, che si svolgerà a Roma, all’Auditorium dell’Ara Pacis, giovedì 18 novembre. “Sarà l’occasione per fare il punto sulle esperienze maturate e sulle nuove prospettive dell’ascolto e della partecipazione delle persone di minore età”, si legge in una nota.

Partecipano il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, il vice presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza Paolo Siani, la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone, la voordinatrice del progetto Enoc – Enya 2021 Suzanne Garcia Imbernon (video), lo psichiatra e psicoterapeuta dell’Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma Federico Tonioni e Anna Rosa Favretto, ordinario di Sociologia generale all’Università degli Studi di Torino. Sono previsti interventi delle ragazze e dei ragazzi della Consulta dell’Autorità garante. Nel corso dell’evento sarà data lettura dell’indirizzo di saluto del presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati. Modera la giornalista Nadia Zicoschi.