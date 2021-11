Germania: Annette Kurschus nuovo presidente del Consiglio della Chiesa evangelica tedesca. Mons. Batzing (Dbk), “avanti con cammino ecumenico”

Annette Kurschus è la nuova presidente del Consiglio della Chiesa evangelica in Germania (Ekd). La 58enne teologa è stata eletta ieri a Brema: attualmente è il principale ecclesiastico della Chiesa evangelica in Westfalia dal 2012. Il vescovo di Amburgo Kirsten Fehrs (60) è stata eletta vicepresidente del Consiglio. Insieme con Anna-Nicole Heinrich, presidente del Sinodo evangelico, i massimi rappresentanti dei protestanti in Germania sono per la prima volta tre donne. Annette Kurschus succede al vescovo regionale bavarese Heinrich Bedford-Strohm. In una prima reazione alla sua elezione, Kurschus ha parlato di un “forte vento in poppa” che la onora e la rafforza. Ha annunciato che affrontare il problema degli abusi sessuali sarà una questione primaria per la sua presidenza e ha sottolineato che le aspettative sociali della Chiesa sono “giustamente alte”, “perché manteniamo viva la speranza con il messaggio di cui viviamo”. Il presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), mons. Georg Bätzing, si è congratulato con Annette Kurschus, per l’elezione: “Sono fiducioso che continueremo in maniera buona e impegnata sul cammino ecumenico che le Chiese che sono in Germania hanno intrapreso”, scrive mons. Bätzing alla presidente. Il presule sottolinea che l’ecumenismo è comunità in cammino e in Germania molte persone hanno prestato particolare attenzione a come Dbk e l’Ekd stiano plasmando questo percorso. “Con gratitudine, possiamo guardare indietro al modo in cui abbiamo camminato finora. Per molti anni e decenni abbiamo costruito relazioni buone e affidabili che sono anche resistenti nei momenti difficili”, afferma il vescovo Bätzing.